Социальная промышленность

У отдаленных от областного центра территорий есть ряд характерных для них социальных проблем, решать которые приходится не только властям, но и бизнесу, поскольку ситуация напрямую отражается на стабильности работы предприятий. Одна из них – отток населения из малых городов из-за низкого качества жизни.



После закрытия завода «Уфалейникель» в Верхнем Уфалее в городе сложилась сложная ситуация, он возглавил список самых кризисных моногородов страны. Одной из мер господдержки стало присвоение статуса ТОСЭР – территории опережающего социально-экономического развития. Так сюда планируют привлечь крупного инвестора, без которого кризис не преодолеть.

При этом список территорий, зависимых от промышленных предприятий, существенно шире. В действительности это почти вся область. Более диверсифицированную экономику имеет разве что Челябинск, хотя и в региональном центре трудно переоценить, например, значимость предприятий «Мечела» для Металлургического района.

Металлургия и добыча полезных ископаемых традиционно являются основой экономики Челябинской области. На них приходится большая часть валового регионального продукта региона. На Южном Урале предприятия, работающие в этих отраслях, не просто формируют бюджеты различных уровней за счет налоговых отчислений, но и наряду с органами власти оказывают комплексное влияние на качество жизни населения, начиная с трудоустройства, и заканчивая строительством дорог.

Успешно работающие промышленные предприятия закладывают в стратегии и реализуют социальные программы, активно взаимодействуя с местными и федеральными структурами власти. Социальные инвестиции дают компаниям возможность привлекать на территориях квалифицированные кадры и мотивированный персонал. Также предприятия способствуют формированию сообществ, разделяющих и транслирующих принятые в компаниях ценности – здоровый и активный образ жизни, забота о пожилых людях, активное долголетие, стремление к обучению. Благополучие местных жителей, многие из которых являются сотрудниками предприятий или членами их семей, является залогом дальнейшего устойчивого развития бизнеса.

День металлурга в Магнитогорске Фото: ММК

Одна из компаний, регулярно инвестирующих в социальные проекты, - Магнитогорский металлургический комбинат. Только в первой половине 2019 года группа направила на социальную поддержку и благотворительные цели 1 млрд рублей. В эту сумму вошли расходы на поддержку пенсионеров и людей с ограниченными возможностями (165 млн рублей), поддержку юношества и детства, включая помощь детским учреждениям социальной сферы и другие направления благотворительности (156,6 млн), лечение работников предприятия и реализацию медицинских программ (более 220 млн), оздоровление работников и членов их семей в санаториях (168,5 млн), детский загородный отдых (23,4 млн), развитие спорта и формирование принципов здорового образа жизни (66,5 млн), содержание дворцов культуры и организацию культурных мероприятий (45,6 млн), охрану материнства и детства, поддержку многодетных семей, стимулирование рождаемости (44 млн).

Учрежденный ММК благотворительный фонд «Металлург» объединяет целый ряд структурных подразделений, отвечающих за реализацию различных социальных программ. Среди них центр медико-социальной защиты, специализированный дом «Ветеран», центр «Материнство», столовая, магазины, частное учреждение «центр социального обслуживания населения». Площадками для реализации социальных проектов служат состоящие на балансе ММК загородные оздоровительные объекты – курорт «Абзаково», горнолыжный центр «Металлург-Магнитогорск», санаторий «Юбилейный».

Осенью прошлого года на ММК было принято решение о реализации программы поддержки семей, имеющих пятерых или более детей. В ее рамках ММК приобрел и к Дню города подарил 28 многодетным семьям работников группы, сертификаты на приобретение новых автомобилей. Долгосрочная жилищная программа «Доступное жилье – металлургам Магнитки» позволяет работникам комбината приобретать квартиры в новых домах по специальной цене, при этом есть возможность покупки в ипотеку без первоначального взноса.

Важным решением стало направление ММК около 100 млн рублей на оказание адресной помощи пострадавшим жителям разрушенного дома в Магнитогорске, а также на целевой благотворительный счет, открытый для сбора средств на неотложные нужды. Предприятие в первые же часы после трагедии подключилось к поисково-спасательным работам и ликвидации последствий аварии. Вскоре после этого комбинат принял решение о выделении 300 млн рублей на расселение многоквартирного дома.

Детский праздник в Миассе Фото: АЗ "Урал"

Автомобильный завод «Урал» активно реализует ряд проектов в Миассе в рамках своей социальной политики. В частности, как отмечают на предприятии, много внимания уделяется работе с подрастающим поколением. Для детей работает Центр загородного отдыха имени Феди Горелова на озере Тургояк, который относится к социальному комплексу «Урала». Компания организует городские мероприятия, как, например, праздник «Вместе веселее» в День защиты детей, день открытых дверей 1 сентября. Всего у автозавода два десятка социальных программ, направленных на поддержание материнства и детства, семьи, организацию отдыха и доусга сотрудников. «Урал» также проводит профориентационные мероприятия, концерты для ветеранов,

Активно реализует социальные проекты комбинат «Магнезит» (Сатка). Среди направлений – реализация соцпрограмм для персонала, спонсорство, благотворительность, программы для детей и юношества, поддержка ветеранов. При поддержке руководства предприятия действуют общественное объединение «Союз молодежи комбината “Магнезит”», цех «Ветеран» (проект по оказанию поддержки неработающим пенсионерам, ветеранам и инвалидам, отдавшим производству большую часть жизни и внесших значительный вклад в его развитие), комплексная программа образования и подготовки кадров, программы «Здоровый магнезитовец», «Доступный спорт» и культурные проекты.

Еще один пример социально ответственного подхода и стратегии устойчивого развития – Русская медная компания. Сегодня в Челябинской области у РМК три действующих предприятия – «Карабашмедь», Кыштымский медеэлектролитный завод (КМЭЗ) и Михеевский горно-обогатительный комбинат в Варненском районе. На каждой из этих территорий группа реализует комплекс мероприятий.

К концу этого года Михеевский горно-обогатительный комбинат планирует завершить строительство в Варне современных плавательных бассейнов, взрослого и детского. Общая площадь спортивного объекта составит 2500 кв. м.

Детский сад в Карабаше Фото: РМК

В феврале 2017 года компания подписала соглашение с Челябинской областью и администрацией Карабаша о совместном развитии городского округа. В него включено совместное участие сторон в возведении нового жилья, строительстве и ремонте дорог, систем водоснабжения и канализации, газопровода и других инженерных сетей, а также реконструкцию целого ряда социальных объектов, развитие досуговых и рекреационных зон города. Общая сумма вложений РМК и Челябинской области на условиях софинансирования до 2021 года составит около 3 млрд рублей. Проект представляет собой один из самых масштабных и успешных примеров сотрудничества государственно-частного партнерства в социальной сфере.

В рамках соглашения в сентябре 2017 года РМК открыла новый многофункциональный спортивный комплекс «Металлург» площадью 2000 кв. м. и стадионом более 5000 кв. м. В октябре того же года после капитального ремонта открылся санаторий-профилакторий «Синегорье». Общая сумма инвестиций в обновление объекта превысила 60 млн рублей. Санаторий-профилакторий вместе с «Металлургом» стали единым оздоровительным центром. В начале июля 2019 года в Карабаше после капитального ремонта открылся детский сад, на обновление которого РМК направила около 150 млн рублей. До этого последний раз капитальный ремонт в этом садике, построенном более 80 лет назад, проводили в 1976 году. Это второй детский сад, восстановленный при помощи вложений от градообразующего предприятия.

ФОК в Коркино Фото: РМК

По данным, озвученным РМК на инвестиционном форуме в Сочи, за последние два года индекс социального самочувствия жителей города вырос с -45 до +15.

Сейчас в Карабаше завершается строительство торгово-развлекательного центра на месте старого рынка. Общая площадь трехэтажного (с учетом цоколя) объекта превысит 6200 кв. м. На прилегающей территории оборудуют детскую площадку, зимой будет работать ледовый городок.

Соглашение о совместном развитии городского округа у Русской медной компании есть и с администрацией Кыштыма. Стороны ежегодно заключают новый договор о социальном партнерстве, обозначая список актуальных задач для совместного решения.

Набережная в Кыштыме, РМК Фото: РМК

Партнерство города и КМЭЗ началось с проекта «Измени город к лучшему» - проект РМК, в рамках которого школьники сами защищают свои идеи о том, что нужно сделать или изменить в своем городе. Победители получали гранты на реализацию. Постепенно проект перерос в общегородской и получил название «Вместе изменим наш город к лучшему». Так, весной этого года КМЭЗ направил 18,5 млн рублей на благоустройство набережной реки Кыштымки. В числе других проектов строительство школьного стадиона, ремонт зрительного зала ДК Металлургов, благоустройство внутриквартальных проездов на территории Нижнего Кыштыма. Ранее в рамках соглашения с администрацией городского округа РМК профинансировала благоустройство исторической набережной Верхнекыштымского пруда рядом с Народным домом, установку детских площадок во дворах, ремонт дома культуры металлургов и ряд других проектов.

«Мы приходим на территории “всерьез и навсегда”. Города и районы, где расположены предприятия РМК, - это наш дом, и главная ценность для нас – возможность менять мир к лучшему вместе с жителями. Социальное партнерство – это норма, позволяющая планировать работу и выстраивать долгосрочное сотрудничество», - говорит вице-президент Русской медной компании по кадровой политике и социальной ответственности Анна Шабарова.