Причиной массового отравления клиентов службы доставки «Фарфор» стала сальмонелла

Причиной массового отравления клиентов службы доставки «Фарфор» в Самаре стала сальмонелла. Об этом в среду сообщили в управлении Ропотребнадзора по региону.

По уточненным данным, число пострадавших людей, ранее заказавших суши, увеличилось до 48 человек. По имеющимся данным, 24 человека госпитализированы в городскую клиническую больницу №5. Из-за массовой вспышки кишечной инфекции, распространившейся, вероятно, пищевым путем, региональное управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование с целью установления причин и факторов, способствовавших развитию заболевания. По согласованию с прокуратурой проводится внеплановая проверка ООО «Ресторан «Фарфор в Самаре». Деятельность организации приостановлена с 24 августа.

Ранее сообщалось, что СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту массового отравления людей.

Андрей Сазонов