Следствие проводит проверку по факту массового отравления в Самаре

СУ СК РФ по Самарской области начало доследственную проверку по факту массового отравления людей. По имеющимся данным, около 30 жителей Самары отравились суши, продукция была приобретена в службе доставки «Фарфор».

В официальном сообществе «Фарфор» в социальной сети «ВКонтакте» рассказали, что после появления случаев отравления совместно с Роспотребнадзором проводится проверку блюд, полуфабрикатов, сырья. Все семь точек продаж закрыты, сотрудники отстранены до прохождения и результатов дополнительного медицинского осмотра.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.