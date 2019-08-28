В Елабуге экстренно отменили концерт Юлии Коган из-за «сомнительного репертуара»

Организаторы концерта ко Дню города в Елабуге экстренно отменили концерт Юлии Коган, который должен был пройти 30 августа. Причиной стали обращения, поступившие в управление культуры. В них говорилось о том, что «репертуар певицы вызывает сомнения и недопустим на масштабном празднике», передает «Бизнес Online».

Жители Елабуги посчитали недопустимым ее выступление на праздновании Дня города и попросили отменить его. В управлении культуры согласились с мнением елабужан и расторгли контракт на выступление госпожи Коган. Вместо нее на празднике выступит певица Афина.

Более подробной информации об инциденте нет. Неизвестно, кто является автором обращений в управлении культуры. Также нет данных о том, пришлось ли платить Юлии Коган неустойку.

Юлия Коган с 2007 по 2013 годы была участницей группы «Ленинград». С 2015-го она начала сольную карьеру и выпустила альбом под названием «Огонь-баба».

"Ъ-Казань"