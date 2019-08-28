Автопром Петербурга увеличил производство в июле на 8%

По итогам семи месяцев текущего года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 213 600 легковых автомобилей — на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом в июле рост производства составил 8% — за счет коротких отпусков на заводах, сообщает аналитическое агентство «Auto-Dealer-СПб».

По данным аналитиков, этот же фактор повлияет на динамику выпуска машин и в августе — год назад заводы Nissan и Toyota отдыхали летом три недели, а сейчас — две.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому в январе-июле 2019 года составила 23,9% (год назад — 23,4%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в июле 2019 года в Петербурге на 4% сократились продажи новых автомобилей — за прошедший месяц в городе их было реализовано 12027 штук.