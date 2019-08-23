Продажи автомобилей в Петербурге снова упали на 4%

За семь месяцев текущего года в Петербурге было продано 85 848 новых легковых автомобилей — на 2% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. В июле продажи вновь сократились на 4% — за прошедший месяц в городе было реализовано 12 027 новых автомобилей. Таким образом, авторынок Петербурга сокращается уже четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные специализированного агентства «Auto-Dealer-СПб».

При этом, несмотря на общее падение продаж, 16 марок по результатам июля 2019 года увеличили объем реализации. Доля Петербурга в общем объеме продаж новых машин в России за январь-июль составила 8,9% (год назад — 8,8%).

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге впервые за 14 месяцев сократилось производство автомобилей.