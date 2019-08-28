Невыплата зарплаты на воронежском заводе привела к уголовному делу

Управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело по признакам невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) в одной из коммерческих организаций, расположенных на территории Грибановского района. Как уточнили в ведомстве, руководство компании с апреля по июль 2019 года «умышленно, из корыстной и иной личной заинтересованности», не выплачивало деньги четырем сотрудникам. Общая сумма задолженности превысила 300 тыс. руб. По данным “Ъ-Черноземье”, речь идет об ООО «Грибановский машиностроительный завод». По информации DeFacto, общая сумма задолженности составляет 26 млн руб. Причиной задержки могли стать проблемы на липецком заводе «Генборг» – он, как и грибановское предприятие, входит в воронежскую группу «ЦНО-Химмаш». Липецкая фабрика столкнулась с угрозой банкротства, и Сбербанк решил реструктурировать задолженность предприятия по кредиту в 710 млн руб.

Подробнее о ситуации на предприятии читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Генборг" замкнуло кредитами».

Владимир Зоркий