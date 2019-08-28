Российские космонавты будут летать на американских кораблях

Российские космонавты будут летать на американских коммерческих космических кораблях, как только они будут введены в эксплуатацию и пройдут необходимые испытания, сообщил первый заместитель начальника Центра подготовки космонавтов Максим Харламов на XIV Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2019) в подмосковном Жуковском.

«Вопрос в принципе решен о взаимном обмене в составах экипажей. Когда американская сторона свой космический корабль в эксплуатацию введет, то одним из участников экипажа будет россиянин, и наоборот»,— сказала господин Харламов (цитата по «РИА Новости»).

Сейчас «Роскосмос» и NASA обсуждают, когда пройдут первые запуски коммерческих кораблей со смешанными экипажами и как именно будут распределяться кресла в них. Об этом сообщили в американском ведомстве «РИА Новости».

С 2011 года, после того как американская пилотируемая транспортная система Space Shuttle была выведена из эксплуатации, экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз». Сейчас в США разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX, Starliner — компанией Boeing. В марте 2019 года SpaceX успешно запустила Crew Dragon, разработанный по заказу NASA, к МКС. Первый полет проходил без экипажа. Ранее «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщали, что первый запуск Crew Dragon с экипажем планируется на ноябрь 2019 года. В Европейском космическом агентстве уже заявили, что откажутся от полетов к МКС на российских «Союзах» в пользу американских новых кораблей.

Возникнут ли у «Роскомоса» проблемы из-за корабля SpaceX, читайте в материале “Ъ FM” «Crew Dragon посоперничает с “Союзами”».