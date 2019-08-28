Немецкая сеть «Глобус» может построить в Воронеже гипермаркет за 4 млрд рублей

В Воронеже может появиться гипермаркет немецкой сети «Глобус», сообщила пресс-служба мэрии. Представители компании «заинтересованы в расширении географии присутствия в России» и рассматривают «именно» облцентр для строительства гипермаркета с объемом инвестиций порядка 4-5 млрд руб. Согласно предварительным планам, площадь объекта составит «не меньше» 20 тыс. кв. м., для чего потребуется 8 га земли. «В своей работе мы ориентируемся, в первую очередь, на продукцию местных производителей, также достаточно большую долю продукции производим самостоятельно – в гипермаркете предусматривается открытие перерабатывающего производства: мясного и рыбного цехов, пекарни и кулинарии. На таких объектах у нас работает около 800 человек», – рассказал гендиректор ООО «Гиперглобус» Фолькер Шаар. На сегодня в России работает 15 гипермаркетов компании. По поручению мэра Вадима Кстенина, «руководители профильных структурных подразделений администрации окажут необходимое содействие в реализации задуманного».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гиперглобус» зарегистрировано в Московской области в ноябре 2004 года. Уставный капитал – 5,8 млрд руб. По итогам 2018 года выручка компании составила 92,1 млрд руб., чистая прибыль – 1,9 млрд руб. В 2017-м эти показатели равнялись соответственно 87,8 млрд и 3,9 млрд руб. Гендиректор – Фолькер Шаар. 99,61% в собственности «Альфа Хандельс Унд Маркетинг Гмбх», 0,39% принадлежит «Глобус Грундштюксфервертунг Унд Лизинг Москау Гешефтсфюрунгс Гмбх».

О том, почему в Воронеже не построили шведский гипермаркет, в материале “Ъ-Черноземье” «IKEA отказалась от Черноземья».

Александр Прытков