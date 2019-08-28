Минэкономики понизило оценку цены экспорта газа на 2019 год

Оценка цены экспорта российского газа в дальнее зарубежье на 2019 год снижена с $249,8 до $207 за 1 тыс. куб. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прогноз Минэкономики на 2019–2024 годы. Составленный ведомством документ будет рассмотрен на заседании правительства 19 сентября. В 2018 году российский газ продавали по $245,3 за 1 тыс. куб. м, уточняет агентство.

Помимо этого министерство понизило оценку средней цены экспорта российского газа на 2020 год. В базовом варианте прогноза оценка была снижена с $218,7 до $199 за 1 тыс. куб. м, в консервативном прогнозе — с $162,1 до $158,3.

Напомним, по итогам первого полугодия 2019 года «Газпром» почти на 8% сократил объемы продаж газа в Западную Европу, где расположены крупнейшие рынки потребления. Этот спад монополии не удалось компенсировать за счет наращивания поставок в Центральную Европу на 9,6% и значительного усиления присутствия на рынке СПГ.

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