Бывшему инженеру Google предъявлены уголовные обвинения в краже технологий

Министерство юстиции США после длительного разбирательства предъявило уголовные обвинения в краже технологий у Google бывшему инженеру одного из подразделений этой компании Энтони Левандовски. В обвинительном акте утверждается, что господин Левандовски украл у подразделения Google — компании Waymo — техническую информацию по созданию лазерного радара (лидара), важнейшего оборудования для систем беспилотного вождения, и использовал ее на новом месте работы.

В 2017 году холдинг Alphabet, владеющий Google и Waymo, подал иск в отношении Uber Technologies и Энтони Левандовски, обвинив их в краже технологий. Суд обязал Uber вернуть истцу все документы по технологии лидара и отстранить Левандовски от работы. В мае 2017 года инженер был уволен из Uber Technologies. В начале 2018 года Uber Technologies и Waymo достигли соглашения по условиям урегулирования претензий, и ответчик согласился заплатить истцу $245 млн. Однако федеральный судья, который вел гражданское дело, рекомендовал федеральной прокуратуре завести уголовное дело по этим обвинениям.

В своем заявлении по поводу предъявления уголовных обвинений федеральный прокурор Дэвид Андерсон отметил: «Все мы имеем право менять место работы. Но ни у кого из нас нет права набивать себе карманы на выходе с предыдущего места работы. Кража — это не инновация». Максимальное наказание по каждому из 33 пунктов обвинения составляет десять лет лишения свободы и штраф в размере $250 тыс. Господин Левандовски, который был задержан и отпущен под залог до слушаний 4 сентября, своей вины не признает.

Подробнее о судебных разбирательствах между Waymo и Uber Technologies читайте в материале “Ъ” «В действиях Uber поищут признаки уголовного преступления».

Алена Миклашевская