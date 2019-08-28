На Украине зафиксирован рекордный рейтинг президента

Согласно опросу фонда «Демократические инициативы», президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 70% украинцев. Это стало наивысшим показателем за всю историю страны, заявила в ходе презентации опроса директор фонда Ирина Бекешкина. «Ни один президент в истории Украины такого доверия не имел, у Ющенко был за 50... Это наивысший результат»,— утверждает она (цитата по «Интерфаксу»).

Как уточнила директор фонда, респонденты также положительно относятся к членам команды господина Зеленского. В частности, у лидера партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова (претендует на пост спикера парламента) баланс доверия плюс 25, у главы администрации президента Андрея Богдана — плюс 5.

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«Что касается других лидеров политических сил, которые вошли в состав Верховной рады, то у них баланс доверия-недоверия негативный. Даже у Святослава Вакарчука (лидер партии "Голос".— “Ъ”) минус 25. Юрий Бойко (лидер партии "Оппозиционная платформа — За жизнь".— “Ъ”) — минус 35, Юлия Тимошенко — минус 63 и Петр Порошенко — минус 72. Это баланс, то есть насколько недоверие превышает доверие»,— пояснила госпожа Бекешкина.

Напомним, Владимир Зеленский выиграл выборы президента Украины с рекордным процентом голосов. За него проголосовали 73,22% избирателей, а его оппонент, бывший президент Украины Петр Порошенко получил 24,45%.

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