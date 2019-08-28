В школах Уфы проведут дегустацию школьных обедов

В уфимских школах 2 сентября пройдет дегустация школьных обедов. График проведения дегустаций для родителей опубликовала городская администрация. Акция пройдет примерно в 130 школах с 9:30 до 13:30 ч. В каждой школе определено отдельное время.

Напомним, что власти города приурочили к началу учебного года реформу организации школьного питания, объединив в одну структуру три муниципальных предприятия, работавших на этом рынке.

О реформе школьного питания в Уфе подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Школьное питание обойдется без частников».

Ирина Самойлова