Число погибших под завалами в Новосибирске увеличилось до трех

Тело третьего погибшего рабочего извлекли на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщила Сибирская генерирующая компания (СГП), которой принадлежало здание. Ранее сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате инцидента.

«Из-под обломков извлекли тело последнего пропавшего человека. К сожалению, он погиб. Сибирская генерирующая компания выражает соболезнования семьям погибших и пострадавшим»,— говорится в сообщении. СГП отметила, что всего в результате происшествия погибли трое человек.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Инцидент произошел в 12:20 по местному времени. По данным СКР, в обеденное время по Ударной улице проводился плановый ремонт теплотрассы. Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, подрядная организация в рамках муниципального контракта вела строительные работы по реконструкции здания насосной станции.