Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего

Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ. Ранее сообщалось о гибели одного человека и одного тяжело пострадавшего.

«Обнаружен еще один человек без признаков жизни»,— сказал собеседник агентства. Мэр города Анатолий Локоть подтвердил эту информацию ТАСС и добавил, что «двое госпитализированы, двое погибших» в результате инцидента.

Ранее правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушение правил безопасности при ведении работ (ст. 216 УК РФ). Инцидент произошел в 12:20 по местному времени. По данным СКР, в обеденное время по Ударной улице проводился плановый ремонт теплотрассы. Как рассказали в прокуратуре Новосибирской области, подрядная организация в рамках муниципального контракта вела строительные работы по реконструкции здания насосной станции.