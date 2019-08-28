Спонсором ФК «Тамбов» стал местный деревообрабатывающий комплекс

АО «Тамак» заключило годовой договор о сотрудничестве с футбольным клубом «Тамбов», сообщила пресс-служба клуба. В рамках партнерства предприятие станет одним из спонсоров команды, а его логотип появится на игровой форме. Как отметили в пресс-службе, расположенный в регионе «Тамак» – «современный и высокотехнологичный деревообрабатывающий комплекс с опытом проектирования, производства и строительства с 1986 года». Напомним, в июле спонсором клуба на сезон 2019/20 стала букмекерская компания Parimatch.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Тамак» зарегистрировано в Тамбовской области в июне 1999 года для покупки и продажи жилого недвижимого имущества. Уставный капитал – 30 млн руб. По итогам 2018 года выручка предприятия составила 1,2 млрд руб., чистая прибыль – 20,8 млн руб. Гендиректором является Паскаль Доминик Романн. 100% акций АО в собственности немецкой Erste Amsc Unternehmensbeteiligungs GmbH.

О планах «Тамбова» на сезон читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков