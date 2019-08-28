ВТБ предоставит ГК «Ленстройтрест» кредит в 650 млн рублей на строительство жилья в Ленобласти

ВТБ открыл кредитную линию группе компаний «Ленстройтрест» в размере 650 млн рублей сроком на два года. Средства предоставлены для финансирования строительства третьей очереди жилого квартала «Янила», который возводится во Всеволожском районе Ленобласти, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Сдача корпусов третьей очереди проекта ЖК («Янила Драйв») запланирована на третий квартал следующего года. Общая площадь объекта должна составить более 40 тыс. кв. метров.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что ВТБ увеличил свой розничный кредитный портфель в Петербурге и Ленобласти до 248 млрд руб. за первое полугодие 2019 года.