РБК: экс-президент компании Абызова стал обвиняемым по делу о долгах перед Альфа-банком

Следственный комитет принял к производству дело о мошенничестве с кредитами, выданными группе Е4 бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщил РБК со ссылкой на источник в окружении господина Абызова и его адвоката Александра Асниса. Обвиняемым по делу проходит бывший президент Е4 Андрей Малышев.

Столичное управление МВД в 2015 году возбудило уголовное дело по заявлению Альфа-банка в связи с долгами группы Е4, теперь делом займется СКР. По словам источника, дело было истребовано в СКР для изучения не позднее апреля нынешнего года. Оно было принято к производству в начале июля.

Адвокат добавил, что дело о кредитах Е4 не имеет отношения к преследованию господина Абызова и не объединено в одно производство с делом экс-министра. По этому делу проходит господин Малышев в статусе обвиняемого. Собеседники РБК сообщили, что он уже несколько лет находится за пределами России.

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Группа Е4 была признана банкротом в октябре 2016 года. Заявление Альфа-банка поступило в арбитраж в декабре 2018 года, заявление Redeliaco Holdings — в феврале 2019-го. Суд объединил их для совместного рассмотрения. Общая сумма требований составляла 33,63 млрд руб.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте. По версии следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Михаил Абызов, будучи владельцем 95% акций СИБЭКО и РЭС, организовал аферу, в результате которой эти структуры приобрели по завышенной цене акции входящих в них же небольших компаний. Накануне против него было возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). Он связывает это с попыткой следствия «надавить» на суд.

Бывший министр останется под арестом до 25 октября. Срок следствия по делу установлен до 25 декабря.

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Подробнее о деле — в материале “Ъ” «Михаила Абызова заподозрили в предпринимательстве».