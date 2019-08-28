В Ростове рынок автомобилей с пробегом сократился на 3,2%

За первые семь месяцев этого года в Ростове продали около 18,5 легковых автомобилей с пробегом, что на 3,2% меньше, чем за аналогичный период 2018-го, сообщает «Автостат».

Самой популярной маркой среди автомобилей с пробегом стала российская LADA – на ее долю пришлось 13,7% от всего объема вторичного рынка Ростова. На втором месте находится корейский бренд Hyundai с долей 13%. Третью строчку занимает еще один корейский бренд–KIA (8,3%), а за ним идет японская Toyota (5,4%). На эти четыре марки приходится более 40% вторичного рынка автомобилей в Ростове. Доля остальных марок не превышает 5%.

Дарья Голякова