Акционеры «Чкаловской судоверфи» досрочно переизбрали совет директоров

На собрании акционеров ПАО «Чкаловская судоверфь» (Нижегородская область) было принято решение о досрочном прекращении полномочий совета директоров. Как сообщается в отчетности компании, из семи членов совета в новый состав были переизбраны Александр Фролов (владеет 50,04% долей компании), Дмитрий Савин и Андрей Коленов.

Полномочия не сохранили Андрей Савидов, Виктор Сапунов, Михаил Петров и Николай Колосов. Теперь в состав совета директоров входят Сергей Терешонков, Александр Терешонков, Галина Терешонкова и Дмитрий Белов.

Ранее в августе по решению совета директоров «Чкаловской судоверфи» были досрочно прекращены полномочия генерального директора компании Игоря Якименко, который занимал пост с 2016 года. На эту должность были назначены Владислав Звонарев и Дмитрий Белов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» было зарегистрировано в Чкаловске в 1994 году. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. 50% долей принадлежат Александру Фролову, 22,43% – ЗАО «Ветераны Афганистана» (Москва), еще 20,83% находятся в собственности Михаила Петрова.По итогам 2018 года при выручке в 91,4 млн руб. убыток компании составил 20,1 млн руб.

Анастасия Еремина