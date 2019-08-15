Совет директоров Чкаловской судоверфи досрочно прекратил полномочия гендиректора

По решению совета директоров ПАО «Чкаловская судоверфь» полномочия генерального директора компании Игоря Якименко, избранного на пост в 2016 году, досрочно прекращены с 14 августа. На эту должность с того же дня назначены Владислав Звонарев и Дмитрий Белов, срок полномочий каждого составляет один год.

На заседании совета директоров присутствовали пять из семи его членов, решения были приняты единогласно. Ранее 30 июля собранием акционеров Чкаловской судоверфи были внесены изменения в устав компании. Была предусмотрена возможность наделения полномочиями генерального директора двух лиц одновременно. Они будут действовать совместно и нести солидарную ответственность за ненадлежащее исполнение полномочий, говорится в сообщении компании.

Как сообщается в отчетности компании, по итогам первого полугодия выручка судоверфи сократилась почти в 10 раз до 4,6 млн руб. Убыток вырос на 63% до 15 млн руб. Дебиторская задолженность с начала года сократилась на 15% до 51,9 млн руб., кредиторская задолженность – на 20,2% до 165,5 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО «Чкаловская судоверфь» было зарегистрировано в Чкаловске в 1994 году. Уставный капитал составляет 30 млн руб. Основным видом деятельности компании является строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. 50% долей принадлежат Александру Фролову, 22,43% – ЗАО «Ветераны Афганистана» (Москва), еще 20,83% находятся в собственности Михаила Петрова.По итогам 2018 года при выручке в 91,4 млн руб. убыток компании составил 20,1 млн руб.

Анастасия Еремина