Залоговый фонд Башкирии ликвидирован

Созданный в Башкирии в 2015 году залоговый фонд, куда были включены недвижимые активы республики стоимостью более 10 млрд руб., ликвидирован, сообщил сегодня журналистам глава минземимущества Олег Полстовалов.

По его словам, решение принято из-за того, что активы фонда не были востребованы участниками рынка. «За все годы своего существования он, по большому счету, не реализовал ни одного проекта»,— отметил министр.

Залоговый фонд создавался в период существенной девальвации рубля как антикризисная мера по поддержке в первую очередь малого и среднего бизнеса, у которого могли возникнуть сложности с получением банковских кредитов. Сообщалось только об одном проекте, которому был открыт доступ к фонду: в июле 2016 года этот вид госгарантий был одобрен молокопереработчику — янаульской компании «Победа», аффилированной с членами семьи генерального директора совхоза «Алексеевский» Рамзила Низаметдинова. Республика согласилась заложить за «Победу» в Россельхозбанке около 10 объектов недвижимости, в том числе здание бассейна «Нефтяник». Компании требовался кредит в размере около 600 млн руб. для строительства в Калтасинском районе животноводческого комплекса на 1200 голов. Об исполнении залоговых обязательств позже не сообщалось.

Булат Баширов