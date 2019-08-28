«Лента» откроет представительство в Петербурге и станет налоговым резидентом РФ

Совет директоров управляющей компании «Лента» (Lenta Ltd), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, принял решение об открытии представительства в России для продвижения интересов компании в стране. Представительство будет открыто в октябре 2019 года в Петербурге, руководить им будет финансовый директор «Ленты» Руд Педерсен, сообщает «Интерфакс».

В ближайшее время ритейлер подаст в российские налоговые органы заявление для регистрации компании в качестве налогового резидента РФ. Торговая сеть также рассматривает дальнейшие шаги по оптимизации холдинговой структуры. При этом «Лента» не ожидает никаких последствий для держателей GDR и влияния на финансовые результаты.

Напомним, в начале июня ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова завершило выкуп акций у миноритариев торговой сети «Лента». В настоящий момент в собственности компании находится в общей сложности 78,73% акций ритейлера.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Лента» откроет в Ленобласти распределительный центр за 3,5 млрд рублей.