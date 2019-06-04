«Севергрупп» завершила выкуп акций у миноритариев «Ленты»

ООО «Севергрупп» Алексея Мордашова завершило выкуп акций у миноритариев торговой сети «Лента». В настоящий момент в собственности компании находится в общей сложности 78,73% акций ритейлера, говорится в сообщении «Севергрупп» на ее официальном сайте.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что доля «Севергрупп» в компании «Лента» превысила 50%. Таким образом структура Алексея Мордашова стала обладателем контрольного пакета акций ритейлера.

Напомним, что о достижении договоренности о покупке акций «Ленты» компанией «Севергрупп» стало известно в начале апреля. Позже появилась информация, что Федеральная антимонопольная служба России одобрила эту сделку.