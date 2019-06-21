«Лента» откроет в Ленобласти распределительный центр за 3,5 млрд рублей

Сеть гипермаркетов «Лента» договорилась с девелоперской компанией «Ориентир» о строительстве распределительного центра площадью 70 тыс. кв. м на территории индустриального парка «М10» в Тосненском районе Ленобласти.

Объект будет возведен под ритейлера и после будет ему передан. Общая площадь распределительного центра составит 70 тыс. кв. м. В состав комплекса войдет производство полуфабрикатов и кулинарных изделий, а также отделы с различными температурными режимами. Инвестиции в проект составят около 3,5 млрд рублей. Эксперты называют эту сделку крупнейшей на складском рынке Петербурга и области за всю его историю.

Подробнее — в материале “Ъ-СПб” «"Лента" обовьется вокруг "М10"».