Импортную органическую продукцию могут снять с продажи в 2020 году

Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции», говорится в обращении исполнительного директора «Русбренда» (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву (копия есть у “Ъ”).

С 2020 года все продукты с надписью «органический» должны иметь российские сертификаты. Получить такие сертификаты невозможно из-за неготовности механизмов, поэтому продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит «миллиардными убытками» поставщикам и торговым сетям. В России работает только один аккредитованный орган сертификации, возможности которого ограничены.

Подробнее — в материале “Ъ” «Продукты с органиченным сроком годности».