Александр Агарков возглавил департамент городского хозяйства Белгорода

Руководителем департамента городского хозяйства Белгорода назначен Александр Агарков. Это следует из данных сайта мэрии областного центра. На посту господин Агарков сменил Александра Немыкина, который работал в этой должности с декабря 2017 года. Ранее Александр Агарков трудился в региональном департаменте ЖКХ начальником отдела реализации программ по переработке твердых коммунальных отходов. Само ведомство до перехода на пост мэра Белгорода возглавлял Юрий Галдун.

О том, чем прославился департамент городского хозяйства, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Люди должны убирать вокруг своих домов».

Александр Прытков