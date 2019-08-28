Следователи провели обыски в рамках дела о поставке некачественного топлива для НПАТ

Сотрудники нижегородского следственного управления СК РФ провели обыски в офисах компаний и жилищах физических лиц в рамках расследования уголовного дела по факту мошеннических действий при поставке дизельного топлива для нужд муниципального предприятия «Нижегородпассажиравтотранс» (НПАТ). Следователями была изъята необходимая документация, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, речь идет о контракте с ООО «Нефтьсервис-НН», который был заключен в 2016 году. По версии следствия, предприятию было поставлено несоответствующее требованиям ГОСТа топливо, что привело к поломке пассажирских автобусов-гармошек. Ущерб НПАТ оценивается в 193,6 млн руб.

Добавим, что ранее суд признал недействительным дополнительное соглашение об увеличении стоимости топлива с 32 до 36 руб. за литр. «Нефтьсервис-НН» обязан вернуть администрации города более 17 млн руб. По словам бывшего главы НПАТ Дмитрия Цыганкова, он заключил это соглашение в канун Нового года, когда поставщик «выкрутил ему руки», отказавшись осуществлять поставки по прежней цене.

Анастасия Еремина