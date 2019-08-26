Площадь погибшего урожая в Удмуртии превысила 40 тысяч гектаров

Более 40 тыс. га урожая погибло в Удмуртии из-за непогоды. Из них 33,7 тыс. га — зерновые культуры, сообщает пресс-служба минсельхоза региона. Во всех районах республики появились комиссии для оценки ущерба. Пострадавшим хозяйствам предоставят субсидии.

Напомним, что по первоначальным оценкам общая площадь гибели посевов сельхозкультур составила 24,6 тыс. га. Ранее в Удмуртии ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы. Представители хозяйств считают, что режим ЧС позволит им перестраховаться на случай, если погода не улучшится, и компенсировать ущерб.