На Украине задержана бывший министр здравоохранения Богатырева

Правоохранительные органы Украины задержали экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву в аэропорту в Киеве. Об этом изданию «Украинские новости» сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Как рассказали в Госпогранслужбе, госпожу Богатыреву задержали по прилету из Минска. «Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов»,— заявили там.

В апреле 2015 года суд разрешил арестовать подозреваемую в коррупции Раису Богатыреву. В сентябре 2016 года адвокат госпожи Богатыревой Дмитрий Беляев говорил, что у ЕС и Интерпола к Раисе Богатыревой нет претензий, и она может свободно передвигаться везде, кроме Украины.

Ранее сообщалось, что Украину ждут «громкие разоблачения» чиновников-коррупционеров и ликвидация схем, позволявших «воровать из бюджета миллионы долларов». Об этом, комментируя задержание заместителя главы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака, заявил источник “Ъ”, близкий к офису президента Владимира Зеленского.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Украинскую коррупцию ждет сеанс разоблачения».