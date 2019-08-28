Первый круг US Open

Женщины. Кристина Младенович (Франция)—Анжелик Кербер (Германия, 14) 7:5, 0:6, 6:4. Винус Уильямс (США)—Чжэн Сайсай (Китай) 6:1, 6:0. Элина Свитолина (Украина, 5)—Уитни Осуигве (США) 6:1, 7:5. София Кенин (США, 20)—Коко Вандевей (США) 7:6 (7:4), 6:3. Ван Цян (Китай, 18)—Кэролайн Доулхайд (США) 6:4, 6:4. Серена Уильямс (США, 8)—Мария Шарапова (Россия) 6:1, 6:1. Мэдисон Кис (США)—Мисаки Дои (Япония) 7:5, 6:0. Петра Квитова (Чехия, 6)—Дениса Аллертова (Чехия) 6:2, 6:4. Белинда Бенчич (Швейцария, 13)—Мэнди Минелла (Люксембург) 6:3, 6:2. Франческа Ди Лоренцо (США)—Вероника Кудерметова (Россия) 7:6 (7:4), 6:2. Юлия Гёргес (Германия, 26)—Наталья Вихлянцева (Россия) 1:6, 6:1, 7:6 (7:1). Кики Бертенс (Нидерланды, 7)—Паула Бадоса (Испания) 6:4, 6:2. Элисон Риске (США)—Гарбинье Мугуруса (Испания, 24) 2:6, 6:1, 6:3. Наоми Осака (Япония, 1)—Анна Блинкова (Россия) 6:4, 6:7 (5:7), 6:2.
Мужчины. Рейлли Опелка (США)—Фабио Фоньини (Италия, 11) 6:3, 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Пабло Карреньо Буста (Испания)—Гвидо Пелья (Аргентина, 19) 6:3, 4:6, 7:6 (7:2), 6:3. Николоз Басилашвили (Грузия, 17)—Мартон Фучович (Венгрия) 3:6, 6:4, 6:2, 3:6, 6:3. Даниил Медведев (Россия, 5)—Праджнеш Гуннесваран (Индия) 6:4, 6:1, 6:2. Новак Джокович (Сербия, 1)—Роберто Карбальес Баэна (Испания) 6:4, 6:1, 6:4. Люка Пуйе (Франция, 25)—Филипп Кольшрайбер (Германия) 6:3, 4:6, 6:4, 6:4. Давид Гоффен (Бельгия, 15)—Корантен Муте (Франция) 6:3, 3:6, 6:4, 6:0. Борна Чорич (Хорватия, 12)—Евгений Донской (Россия) 7:6 (9:7), 6:3, 6:0. Станислас Вавринка (Швейцария, 23)—Янник Синнер (Италия) 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:3. Роджер Федерер (Швейцария, 3)—Сумит Нагал (Индия) 4:6, 6:1, 6:2, 6:4. Михаил Кукушкин (Казахстан)—Роберто Баутиста Агут (Испания, 10) 3:6, 6:1, 6:4, 3:6, 6:3. Марин Чилич (Хорватия, 22)—Мартин Клижан (Словакия) 6:3, 6:2, 7:6 (8:6).
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