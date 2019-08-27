Патрушев согласился с позицией Малайзии о политизированности следствия по MH17

Российская сторона согласилась с критикой властей Малайзии о политизированности объединенной следственной группы (JIT) при расследовании крушения MH17 Malaysia Airlines, который был сбит ракетой над Донбассом в 2014 году. Ситуацию вокруг расследования обсудили секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев и министр обороны Малайзии Мохамад Сабу во время рабочей встречи, сообщили в пресс-службе Совбеза.

«Российская сторона согласилась с критикой премьер-министра Махатхира Мохамада в адрес деятельности совместной следственной группы за ее политизированный характер, необоснованные и поспешные обвинения»,— говорится в сообщении.

Самолет MH17 был сбит ракетой над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек. Все они погибли. Расследование JIT продолжается. По предварительным выводам, представленным в 2016 и 2018 годах, рейс MH17 был сбит ракетой «Бук», запущенной из оборудования, привезенного из России подразделением вооруженных сил РФ. В июне следователи назвали имена обвиняемых в крушении. Трое из них — граждане РФ и один — гражданин Украины. Россия какую-либо причастность к крушению самолета отрицает.

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