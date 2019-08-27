Газпромбанк снизил минимальную ставку по ипотеке до 9,2% годовых

Газпромбанк снизил процентные ставки по основным программам ипотеки на 0,2–0,5 процентного пункта, минимальная ставка опустилась до 9,2% годовых, говорится в сообщении пресс-службы банка. Уточняется, что такая процентная ставка возможна при сумме кредита на недвижимость в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области от 10 млн руб. При кредите от 6 млн руб. процентная ставка составит от 9,5%.

При покупке недвижимости в других регионах, ставка от 9,2% будет действовать при кредите от 5 млн руб. А ставка 9,5% — от 3 млн руб. Ставка на рефинансирование ипотечных кредитов снижена на 0,3 процентного пункта — до 9,9% годовых. По остальным базовым ипотечным программам ставки снижены на 0,3–0,5 процентного пункта, сообщили в пресс-службе.

14 июня Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 25 б. п., до 7,5% годовых. Ипотека подешевела в Промсвязьбанке (ПСБ), «Уралсибе», Райффайзенбанке, Сбербанке и других. В ЦБ уверены, что решение о понижении ключевой ставки закрепит тенденцию к уменьшению стоимости кредитов.

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