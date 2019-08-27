Новый суперкар Pagani получит полностью электрическую версию

Компания Pagani сделает полностью электрическую версию своего нового суперкара, сообщает Autocar со ссылкой на основателя итальянского автопроизводителя Горацио Пагани.

«У новой модели сохранится бензиновый турбомотор V12 производства Mercedes-AMG, поскольку он сертифицирован до 2026 года, но в то же время у суперкара будет и полностью электрическая версия, — пояснил господин Пагани. — Для него придется дорабатывать платформу от базовой модификации с двигателем внутреннего сгорания».

О сроках появления нового суперкара Pagani, который пока известен под индексом C10, информации нет. Напомним, последней новинкой марки стал открытый автомобиль Pagani Huayra BC Roadster, выпущенный тиражом в 40 экземпляров.