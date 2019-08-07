Pagani рассекретила новый суперкар Huayra BC Roadster

Pagani Huayra BC Roadster. Фото: Pagani Automobili

Pagani Huayra BC Roadster. Фото: Pagani Automobili

Pagani Huayra BC Roadster. Фото: Pagani Automobili

Pagani Huayra BC Roadster. Фото: Pagani Automobili

Автомобиль построен на базе купе Pagani Huayra BC, названного в честь Бенни Кайолы, уроженца Сицилии, сделавшего состояние на операциях с недвижимостью в Нью-Йорке, знаменитого автоколлекционера и первого клиента Горацио Пагани.

Проект стал одним из самых технически сложных и дорогих за всю историю марки. В основе модели лежит монокок, сделанный из композита нового поколения (сочетает углепластик, титан и материала Triax), а также стальных элементов. Машина оснащена активной аэродинамикой и впервые Pagani на Huayra BC Roadster использовала систему выдувного диффузора на своей модели.

По сравнению с купе Huayra BC, у родстера, имеющего съемный жесткий верх, была доработана подвеска. Двигатель остался прежним — 800-сильный 6-литровый бензиновый турбированный V12 производства Mercedes-AMG. Мотор сочетается с 7-ступенчатой секвентальной коробкой передач Xtrac.

В оснащение Pagani Huayra BC Roadster вошли колесные диски APP (20 дюймов спереди и 21 дюйм сзади) из авиационного алюминия, специально разработанные для суперкара покрышки Pirelli PZero Trofeo R, карбон-керамические тормоза Brembo. Салон отделан углепластиком, алькантарой, кожей и деревом.

Тираж Pagani Huayra BC Roadster составит 40 штук по цене от €3 млн каждый.