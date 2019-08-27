«Уральские авиалинии» воспользовались ситуацией

Солнце, лайнер, кукуруза… Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила фирменные футболки, посвященные недавней аварийной посадке самолета в поле. Майку можно заказать с доставкой в аэропорты Кольцово, Домодедово, Пулково или с доставкой прямо на борт самолета. На кого рассчитан такой маркетинг? И кто еще зарабатывает на авиапроисшествии? Выясняла Светлана Белова.

«Уральские авиалинии» предлагают любому желающему стать ходячим цитатником аварийной хроники. 15 августа, в день, когда Airbus А321 аварийно сел в кукурузу, бортпроводник Дмитрий Ивлицкий помогал пассажирам найти выход с поля.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»

Эти слова, записанные пассажирами, разошлись в СМИ и стали иллюстрацией профессионализма экипажа. Теперь фразу напечатали на майке, дополнили картинкой с солнцем и самолетом в поле и выставили на продажу в магазине сувенирной продукции «Уральских авиалиний». Цена — 700 руб., первому покупателю вместе с футболкой обещают подарить початок кукурузы с поля, на которое приземлился самолет.

Потенциальные покупатели, опрошенные "Ъ FM", единодушно отказались от такой одежды в своем гардеробе — слишком негативный контекст. А маркетологи и вовсе говорят о большом провале пиарщиков авиакомпании. Они сработали непрофессионально, считает генеральный директор консалтинговой компании «Дымшиц и партнеры» Дмитрий Дымшиц: «Я сейчас говорю про абсолютно маркетинговый подход — о неприятностях внутри сферы правильнее не напоминать. Если бы компания РЖД, например, выступила с рекламой "Если не хотите попасть вместо курорта на поле с кукурузой, поезжайте железной дорогой", то мы могли бы говорить о нравственности. Сейчас мы должны говорить просто о глупости, не более того».

Кроме «Уральских авиалиний», превратить авиаинцидент в сувениры поспешила телекомпания RT. Собственный вариант футболок она выпустила еще на прошлой неделе. Если у авиакомпании майки белые и надпись красная, то у телевизионщиков дизайн более лаконичный и мрачный: та же фраза бортпроводника белым принтом по черному полю, и цена на 500 руб. выше. Главный редактор телеканала Маргарита Симоньян в Telegram-канале написала: «Кому не досталось наших новых фирменных маечек — совершите подвиг, и вам подвезут».

Заработать на каком-то громком событии могут люди даже очень далекие от него, отметил креативный директор брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман: «Это такой негативный хайп. Хайп может быть штукой и коммерчески выгодной на короткое время. С другой стороны, сейчас такое время, когда не только компании, но и многие президенты, в частности, Дональд Трамп, могут позволить себе любое высказывание покруче, чем любой рэпер или рокер. И люди к этому уже как-то, мне кажется, привыкают. Скоро это будет уже совсем не модно, и хайп сам по себе исчезнет, потому что он уже станет обыденной нормой».

Самым эффективным маркетологом можно считать простого фермера из Саратова: в первые же дни после аварии под Жуковским он начал продавать кукурузные початки по 500 руб. за килограмм, заверяя, что они с того самого поля — в пять раз выше обычной цены на кукурузу.

Мастерами событийного маркетинга считаются американцы, но они зарабатывают не только прямой продажей. Несколько дней назад в продаже появились футболки, посвященные идее Трампа купить Гренландию. На них схематично изображены США и Гренландия, окрашенные в цвета американского флага. Оформить заказ можно на официальном сайте республиканцев. Там уточняется: «Поддержи президента Трампа и его усилия помочь Америке расти». Футболка высылается за пожертвования от $25 и выше.