Счет пошел на минуты

Матч первого круга Открытого чемпионата США между Марией Шараповой и Сереной Уильямс завершился разгромом россиянки, которая уступила всего за 59 минут со счетом 1:6, 1:6. Американка обыграла свою самую принципиальную соперницу в 19-й раз подряд, увеличив преимущество в серии личных встреч до 20:2. После этой неудачи Мария Шарапова покинет первую сотню мирового рейтинга.

В теннисе есть противостояния, способные вызвать всеобщий интерес вне зависимости от турнирной стадии, на которой они случаются. Нынешняя встреча Марии Шараповой с Сереной Уильямс была из их числа. Более привлекательной вывески для матча, который проводился сразу после церемонии открытия этого турнира, на жеребьевке родиться не могло.

В августе 2017 года Мария Шарапова также на старте US Open обыграла вторую ракетку мира румынку Симону Халеп. Однако с тех пор подобных достижений на ее счету было крайне мало. Последним из них стала победа над датчанкой Каролиной Возняцки, которая на момент январской встречи с россиянкой в 1/16 финала Australian Open стояла в рейтинге третьей. За семь месяцев, прошедших с тех пор, Шарапова провела всего восемь матчей и потерпела в них пять поражений.

И вот последовало шестое. От соперницы, которую российская чемпионка US Open 2006 года мечтает обыграть уже 15 лет. На самом вместительном корте мира — арене имени Артура Эша, способной принять более 23 тыс. зрителей. И всего за 59 минут. Быстрее, чем в понедельник в Нью-Йорке, Серена Уильямс разбиралась с Шараповой лишь в 2007 году, в четвертьфинале турнира в Майами, где российская теннисистка также зацепила по одному гейму в каждой партии и продержалась на одну минуту меньше. Правда, самый уничтожающий результат в серии из их 22 встреч — 6:0, 6:1 — был зафиксирован в финале лондонской Олимпиады 2012 года, длившемся чуть больше часа.

В данном случае снова можно говорить о тотальном разгроме. Марии Шараповой не помогла ни травма спины, которую Серена Уильямс получила на турнире в Торонто, но успела залечить за две недели, ни тот факт, что на турнирах Большого шлема американка зачастую стартует со скрипом. Так называемый фактор первого круга отразился на игре Серены Уильямс лишь во втором гейме, который остался за Марией Шараповой. Начиная со счета 1:1 преимущество 23-кратной победительницы турниров Большого шлема стало подавляющим. Она отдала еще лишь один гейм, третий во второй партии, в то время как Шарапова за весь матч не выиграла на своей второй подаче ни одного очка из десяти.

Когда все закончилось, Шарапова снова вспоминала про свое многострадальное правое плечо, которое болит у нее уже много лет. И рассказала журналистам, что после поражения в затяжном матче против эстонки Анетт Контавейт на турнире в Торонто мучилась с ним около недели. «В тот день я подала более 200 раз, а это много, если сравнивать с моими тренировками»,— сказала на пресс-конференции Шарапова, которая теперь утверждает, что хочет дозировать нагрузки и точнее выстраивать свое расписание.

Однако делать это будет все сложнее, поскольку итальянский тренер Риккардо Пьятти, с которым 32-летняя россиянка вроде бы начала сотрудничество, не помог ей удержаться в первой сотне мирового рейтинга. Через две недели Шарапова будет занимать там не выше 132-го места, и если ситуация не изменится, то для попадания в основную сетку Australian Open в январе следующего года ей потребуется играть квалификацию или надеяться на wild card.

«Есть много людей, которые готовы списать меня со счетов, особенно после поражения со счетом 1:6, 1:6 в первом круге US Open. Однако до тех пор, пока такой человек не находится внутри меня, я буду считать, что все нормально»,— заявила Шарапова. Ей, конечно, не откажешь в умении держаться на публике, этой выдающейся и очень упрямой теннисной женщине, которая на финише своей карьеры стремится переиграть время. Вот только красивыми словами такую задачу не решить. Для начала Марии Шараповой требуется еще хотя бы немного подтянуть свою подачу. Иначе поединок со временем закончится раньше, чем сама она будет к этому готова.

Евгений Федяков