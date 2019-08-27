Генно-инженерные компании пообещали править ДНК без последствий для потомков

Компании, работающие в сфере генной инженерии и входящие в состав международной организации Alliance for Regenerative Medicine, выпустили свод принципов, которым они обещают следовать в своей работе. Так, одним из пунктов этого списка стало обещание редактирования ДНК пациента только таким образом, чтобы это не передавалось будущим поколениям.

Включение этого принципа в список тех, на основании которых будут работать крупнейшие генно-инженерные компании мира, стало особо актуальным в ноябре прошлого года. Тогда китайский ученый Хэ Цзянькуй заявил, что он помог родиться первым в мире генно-модифицированным детям с иммунитетом против ВИЧ-заболеваний. По словам ученого, он проводил эксперимент с эмбрионами для семи пар и один из этих экспериментов оказался удачным. У пары родились девочки-двойняшки с измененной ДНК.

Ученый не пытался изъять какой-либо ген или вылечить детей от болезни, а, наоборот, добавил ген, позволяющий, по его словам, в будущем организму противостоять заражению ВИЧ. При этом мутация, по словам ученого, передастся и потомкам этих девочек.

О том, как китайского ученого обвиняют в «открытии ящика Пандоры», читайте в публикации “Ъ” «Генетик нарушил законы природы и КНР».

Кирилл Сарханянц