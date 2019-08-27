Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники. Собеседники “Ъ” сообщили, что на пост главы правительства также обсуждался советник президента экономист Олег Устенко, но господин Гончарук сейчас в приоритете.

По данным украинского издания, господин Зеленский вместе со своим офисом завтра, 28 августа, проведет собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства. «Это не какое-то недоверие к Гончаруку (дополнительные собеседования.— “Ъ”), а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность»,— заявил собеседник издания.

Алексей Гончарук — выпускник Межрегиональной академии управления персоналом (специальность «правоведение») и Национальной академии госуправления. До прихода в команду Зеленского возглавлял киевский аналитический центр BRDO (Better Regulation Delivery Office — Офис эффективного регулирования).

Ранее партия «Слуга народа» предложила четырех кандидатов на должность премьер-министра. В шорт-лист вошли: Андрей Коболев (председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»), Юрий Витренко (исполнительный директор «Нафтогаза»), Алексей Гончарук (заместитель председателя ОП по экономическим вопросам) и Владислав Рашкован (исполнительный директор Международного валютного фонда от Украины).

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «''Слуга народа'' ищет премьера».