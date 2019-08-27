Союз биатлонистов разрешил размещать на форме любое количество рекламы

Союз биатлонистов России (СБР) разрешил спортсменам размещать на их форме столько логотипов спонсоров, сколько у них будет заключено контрактов. Ранее организация предлагала биатлонистам подписать договор, в соответствии с которым разрешалось использовать для рекламы только одно место на экипировке.

«Мы нашли возможности поддержать спортсменов, их личных спонсоров и при этом не обидеть сам СБР, потому что нам тоже нужно выполнять свои обязательства перед региональными федерациями. Мы нашли компромисс»,— прокомментировал решение глава организации Владимир Драчев (цитата по «Р-Спорт»).

По его словам, в настоящее время стороны «проговаривают чисто технические моменты», после чего «занесут это все на бумагу и подпишут». При этом подписанные в начале месяца договоры останутся в силе, уточнил господин Драчев. Он также выразил надежду, что лидер сборной России Александр Логинов, единственный из спортсменов отказавшийся подписать договор, подпишет его на изменившихся условиях.

В начале августа все спортсмены основного состава мужской сборной России по биатлону, кроме Александра Логинова, подписали предложенные им контракты, но выразили недовольство в связи с пунктом о спонсорах. Биатлонисты отмечали, что претендуют на три рекламных места на экипировке.