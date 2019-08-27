«Клон» уфимского координатора штаба Навального отказалась от участия в выборах в горсовет

Адвокат Гильдии российских адвокатов по Башкирии Лилия Чанышева, выдвигавшая свою кандидатуру в депутаты горсовета Уфы по восьмому избирательному округу, отказалась от участия в выборах, следует из решения горизбиркома. Госпожа Чанышева написала заявление о снятии своей кандидатуры по собственному желанию. Комиссия удовлетворила его 13 августа. Регистрация кандидата была аннулирована. Горизбирком распорядился заклеить сведения об адвокате Лилии Чанышевой в информационном плакате на избирательном участке.

Из финансового отчета кандидата по состоянию на 7 августа следует, что деньги на финансирование ее избирательной кампании не перечислялись.

Адвокат Чанышева выдвигалась на выборы от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Ее участию в выборах предшествовало выдвижение в этом же округе полной тезки, Лилии Чанышевой —уфимского координатора штаба оппозиционера Алексея Навального. Первая Лилия Чанышева шла как самовыдвиженец, но комиссия отказала ей в регистрации, забраковав подписи избирателей.

Как комиссия Уфы отказала в регистрации независимому кандидату, подробнее в материале "Ъ-Уфа" «Суды расписались в поддержку горизбиркома»

Ирина Самойлова