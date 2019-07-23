Суды расписались в поддержку горизбиркома

Суды Башкирии признали законным отказ горизбиркома Уфы в регистрации на дополнительные выборы в городской совет главе местного штаба оппозиционера Алексея Навального Лилии Чанышевой. Эксперты МВД забраковали в подписных листах кандидата 27 из 246 подписей, при этом, например, дали заключение о том, что одна из подписанток умерла, хотя она жива. Назначить независимую экспертизу и опросить на процессе самих подписантов, которые пришли в суд, судьи отказались. Они не стали ставить под сомнение объективность заключения экспертов МВД, сославшись на «презумпцию добросовестности госслужащих». Лилия Чанышева намерена оспорить решения судов в вышестоящих инстанциях, но юристы таких перспектив не видят.

Верховный суд Башкирии вслед за Советским районным судом Уфы вчера отказался признать нарушения в действиях городской избирательной комиссии, отказавшей в регистрации на дополнительных выборах в горсовет главе местного штаба Алексея Навального Лилии Чанышевой. Госпожа Чанышева шла самовыдвижением в восьмом избирательном округе, где «Единая Россия» выставила кандидатом бывшего вице-мэра по строительству Артура Хромца. Кандидат предоставила в комиссию 246 подписей избирателей, 27 из которых (около 11% при 10% допустимых) сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД признали недействительными. Так, по их мнению, в 19 подписях избиратели не сами проставили даты заполнения подписных листов, а одна из подписанток, согласно справке ФМС, уже умерла.

Лилия Чанышева подала в суд два заявления о признании действий комиссии незаконными. В первом она заявила, что комиссия нарушила ее избирательное право, направив подписи на проверку МВД и ФМС и не уведомив об этом кандидата, из-за чего она была лишена возможности представить свои возражения. Во втором иске активистка потребовала признать незаконным отказ комиссии в регистрации.

В первом иске Советский райсуд Уфы отказал Лилии Чанышевой 8 июля. Вчера в Верховном суде, где рассматривалась жалоба активистки на это решение, она еще раз повторила, что при рассмотрении подписных листов на заседании рабочей группы горизбиркома была лишена возможности ознакомиться с выводами экспертов МВД. Члены рабочей группы лишь «пересказали результативную часть экспертизы». Увидеть все возражения почерковедов и ФМС Лилия Чанышева смогла лишь после обращения в суд — на прошлой неделе, то есть спустя два дня после отказа в регистрации. Истец привела в пример выборы в Москве, где избиратели могли «воочию видеть, что на заседании рабочей группы сидели графологи, эксперты ФМС, члены комиссии и кандидаты, которые наблюдали за проверкой подписей». «Я являюсь независимым кандидатом, я выступаю против действующей власти, против партии ”Единая Россия”. Власть держится за свое место и не хочет допустить ни одного независимого кандидата до выборов»,— заявила она в ВС.

Представители горизбиркома — юристы по контракту Гузель Фахрутдинова и Лиана Шаймухаметова, в свою очередь, заявили, что процедура рассмотрения подписей проводилась «в строгом соответствии с законом»: он разрешает как направлять подписи на проверку в экспертно-криминалистический центр МВД, так и привлекать экспертов на заседания рабочих групп в горизбирком. Комиссия не обязана уведомлять кандидата о направлении подписей на проверку, кроме того, истец «не смог указать, какая норма закона здесь была нарушена», заявили представители комиссии. Наконец, добавили представители ответчика, в настоящее время удовлетворить требование истца и разрешить ей присутствовать при проверке подписей уже невозможно, так как сроки такой проверки истекли.

Мотивировочная часть отказа ВС в пересмотре решения Советского суда Уфы пока не готова.

В минувшую пятницу Советский суд Уфы отказал Лилии Чанышевой в иске о признании незаконным отказа в регистрации. В своем заявлении она также указывала, что была лишена возможности представить пояснения и возражения при проверке подписей избирателей. Ознакомившись с заключением экспертов МВД, Лилия Чанышева обнаружила, что одну из подписей они признали недействительной на основании справки УФМС о смерти избирателя с такими данными, но большую часть — потому, что даты в подписных листах были якобы проставлены одним человеком. Представитель Лилии Чанышевой в суде Федор Телин, который брал подпись у «умершей» избирательницы, предложил суду опросить ее лично, так как женщина готова была прийти в суд. В ответ судья Виктор Иванов, рассматривавший дело, предложил истцу самому принести справку из ЗАГСа, подтверждающую, что избирательница жива. Назначить независимую экспертизу подписей и опросить в суде избирателей, подписи которых были забракованы сотрудниками экспертно-криминалистического центра МВД, судья отказался, сославшись на «презумпцию добросовестности госслужащих».

Активистка намерена оспаривать отказы судов в вышестоящих инстанциях.

По мнению юристов, Лилия Чанышева выбрала неверную тактику защиты своих интересов. Юрист «Правозащиты Открытки» Юрий Сидоров полагает, что шансы на удовлетворение исков в предъявленном виде изначально были низкими: «У нас достаточно ”плавающее” законодательство в том, что касается проверки подписей в поддержку кандидата. Четкий порядок проверки не определен».

«Даже если бы кандидату разрешили присутствовать при проверке подписей, это ничего бы не дало, так как делать какие-то возражения графологу, не имея специальных познаний в этой области, не имеет смысла»,— отмечает он. По мнению эксперта, кандидату следовало в иске, где оспаривался отказ в регистрации, указывать «на такое грубейшее нарушение как выдача результатов экспертизы лишь в день регистрации»: «Результаты экспертизы должны были быть выданы за три дня до заседания по регистрации, так как кандидату необходимо время, чтобы предоставить возражения».

Руководитель проекта «Судебный индекс: политюристы» Антон Рудаков считает, что истцу следовало сконцентрироваться на доказывании подлинности подписей — пригласить в суд независимых экспертов, провести альтернативную экспертизу и ходатайствовать о ее приобщении к материалам дела. «Тот факт, что кандидата не уведомили о проверке почерковедами и ФМС, не имеет правовых последствий, хотя и нарушает право присутствия при проверке подписей»,— отметил Антон Рудаков.

Дарья Кучеренко