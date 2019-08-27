Прокуратура направила материалы проверки СИЗО «Кресты» в СКР для возбуждения дела

Генпрокуратура России поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников СИЗО-1 Санкт-Петербурга «Кресты» по факту избиения заключенными сокамерника, сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной. Он добавил, что материалы уже были направлены в главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу для решения вопроса о возможном уголовном преследовании.

«В ходе проведенной проверки нарушения выявлены»,— сказал господин Куренной в эфире интернет-канала ведомства. Он отметил, что «одним из наиболее серьезных нарушений был перевод гражданина, который впервые оказался в СИЗО, в камеру, где содержатся граждане, имевшие ранее судимости». Генеральный прокурор добавил, что этот заключенный уже переведен в свою камеру, а в настоящих причинах перевода предстоит разобраться следователям. Также было внесено прокурорское представление территориальному органу ФСИН об устранении выявленных нарушений.

Напомним, масштабная проверка СИЗО началась после публикации правозащитной организацией Gulagu.net видео, на котором два человека палкой бьют арестанта. Основатель проекта Владимир Осечкин подал жалобы в администрацию президента России, Генпрокуратуру и СКР, сам пострадавший обратился в местную прокуратуру. На прошлой неделе ФСИН подтвердила информацию об избиениях в «Крестах», вымогательствах, преступной безответственности и превышении полномочий.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «"Кресты-2" заподозрили в пыточном режиме».