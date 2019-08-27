Памфилова рассказала о возможной реформе экспертного совета ЦИКа после выборов

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова по просьбе “Ъ” прокомментировала возможное реформирование работы Научно-экспертного совета при комиссии. По ее словам, оно возможно после выборов в Мосгордуму. Сегодня, 27 августа, очередное заседание совета не состоялось из-за отсутствия кворума.

По словам госпожи Памфиловой, в действующем составе эффективно работали не более 10 человек из 77 «независимо от того, какая тема обсуждалась — ситуация с выборами в Мосгордуму или регламент работы самого совета». «Им предложили самоорганизоваться, выбрать алгоритм работы и предлагать вопросы для обсуждения, навязывать повестку,— рассказала глава ЦИКа.— На что они отреагировали инертно. Мы включили туда видных политологов, социологов, от которых надеялись услышать советы и рекомендации, но, видимо, у них есть более важные дела».

Реформирование совета состоится после выборов, заявила Элла Памфилова. «Пригласим туда только тех, кто предметно разбирается в избирательном процессе, у кого есть предложения, кто испытывает заинтересованность в работе и готов тратить свое свободное время на это. Членами совета станут люди, которые верят в то, что их работа востребована», сказала она.

Научно-экспертный совет при ЦИКе был образован в ноябре 2018 года с целью учета общественного и экспертного мнения при решении вопросов, связанных с развитием избирательной системы в России. В его задачи входят анализ правоприменительной практики и разработка предложений по совершенствованию законодательства о выборах и референдумах, подготовка предложений для ЦИКа по взаимодействию избиркомов с избирателями и проч.

Сегодня должно было пройти очередное заседание совета. Предполагалось обсудить отказ в регистрации кандидатам в депутаты Мосгордумы от оппозиции. Элла Памфилова заявила, что дискуссия непременно состоится, но уже после выборов. «Жаль, что и со второй попытки не получилось собраться,— говорит госпожа Памфилова.— Понятно, лето, люди в разъездах, только 17 человек откликнулись. Видимо говорить глаза в глаза сложнее. Мы ждем критиков и оппонентов после выборов, раз не удалось сейчас. У ЦИКа имеются серьезные обоснования и аргументы».

ЦИК отменил назначенное на сегодня, 27 августа, расширенное заседание Научно-экспертного совета по выборам в Мосгордуму «в связи с недостаточным количеством оппонентов»: подавляющая часть возможных участников отказались прийти на встречу. Первоначально заседание планировалось на 14 августа, но его отложили, поскольку большинство экспертов находились не в Москве.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем 50 оппозиционным кандидатам из-за недействительных подписей. В связи с этим в столице с июля проходят протестные акции в их поддержку. После первого митинга 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, 13 фигурантов которого находятся под арестом.

О решении ЦИКа относительно основных оппозиционных кандидатов читайте в материале “Ъ”.

Ангелина Галанина