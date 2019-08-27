Вечером 27 августа станет известно, сможет ли «Краснодар» пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. В ответном матче квалификации раунда плей-офф «Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом». Первую встречу греческий клуб выиграл с крупным счетом 4:0. Есть ли у «Краснодара» шансы отыграть такое преимущество у греков, разбирался спортивный обозреватель "Ъ FM" Владимир Осипов.

Несколько лет назад говорить всерьез о том, что какой-то клуб может отыграть в Лиге чемпионов четыре мяча, не посмел бы ни один футбольный специалист. Но после нереального возвращения «Барселоны» в противостоянии с ПСЖ, после целой серии камбеков прошлого сезона нам стало казаться, что все возможно. После же того, как «Краснодар» оставил без Лиги чемпионов «Порту», вера в южан стала крепкой, как скала.

Но совершить то, что делали «Барселона», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Рома», у «Краснодара» вряд ли получится, считает комментатор Дмитрий Шнякин: «Для того чтобы совершить это чудо — лигочемпионский камбэк, нужно быть одним из клубов этой четверки. А "Краснодар" со своими проблемами сейчас вряд ли на гранды тянет. Конечно, в клубе есть проблема с сыгранностью, графиком — у команды прошли тяжелые матчи в Лиге чемпионов и с "Локомотивом" в российском чемпионате. Некоторые игроки пока травмированы. Вот еще и Реми Кабелла выбыл, одна из главных звезд "Краснодара"».

Но, даже несмотря на все эти проблемы и поражение 0:4 в Греции, сбрасывать «Краснодар» со счетов не стоит, уверенно заявляет футбольный эксперт Омари Тетрадзе: «Если они нам четыре мяча забили, то почему мы не можем организовать четыре гола?

Я считаю, что если "Краснодар" поймает свою домашнюю игру, ту игру, которую он может играть, — быструю, комбинационную, — то он и четыре, и пять мячей может забить».

Футболисты «Краснодара» клятвенно обещают своим болельщикам реабилитироваться за греческий разгром и как мантру повторяют — еще не все потеряно. Нападающий южан Магомед-Шапи Сулейманов говорит об этом прямо и открыто.

«Нет ничего невозможного. И есть много случаев, когда команды делали камбэки. Я думаю, нам надо выйти на поле с полной отдачей, с максимумом, чтобы после игры можно было сказать — мы сделали все для победы. И выйти, я так скажу, с запредельным настроем. Думаю, все возможно. Пока не прозвучит финальный свисток, мы будем идти вперед».

Подобный настрой, конечно, будоражит болельщиков, но букмекеры оценивают шансы «Краснодара» пройти «Олимпиакос» всего в 5%, а ставки на выход клуба в группу Лиги чемпионов вообще не принимаются. Но «Краснодар» в случае неудачи продолжит свое выступление в Лиге Европы, а другой российский клуб — «Спартак» — рискует вообще остаться без еврокубков.

После поражения в первом матче квалификации Лиги Европы от «Браги» (0:1) вероятность «Спартака» пройти португальский клуб, по мнению букмекеров, составляет всего 24%. И хотя «Спартак» сейчас идет верным курсом и побеждает в чемпионате страны, шансы «Браги» играть в группе Лиги Европы заметно выше, поделился футбольный эксперт Александр Мостовой: «Все равно, думаю, пока шансы в какой-то мере у "Браги" повыше. Все-таки они выиграли первую игру. Я считаю, "Брага" может и на выезде забить. В принципе, они на выезде и забивают всегда. Думаю, вряд ли португальцы будут закрываться, на выезде они тоже играют, и бегут вперед, и атакуют».

Так или иначе, квалификационные матчи еврокубков закончатся на этой неделе. А 17 сентября стартует групповой турнир Лиги чемпионов, где Россию будут представлять «Зенит» и «Локомотив».

«Спартак» ответный матч квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с «Брагой» проведет в Москве 29 августа. В этот день в Монако пройдет жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.