Лукашенко проведет переговоры с советником Трампа по нацбезопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет переговоры с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщило Reuters со ссылкой на администрацию белорусского президента. Поездка господина Болтона в Минск пройдет на фоне попыток Дональда Трампа улучшить отношения с президентом России Владимиром Путиным, а также стремления Москвы усилить кооперацию с властями Белоруссии. Пресс-служба господина Лукашенко сообщила, что встреча пройдет не раньше 29 августа, но не раскрыла формат планируемой встречи.

В июне господин Трамп продлил санкции в отношении некоторых белорусских чиновников еще на год. Список фамилий подпавших под санкции чиновников не разглашается.

В 2008 году США ввели санкции против компании «Белнефтехим» в ответ на отказ Минска освободить белорусских политзаключенных. Кризис в отношениях двух стран привел к сокращению численности дипломатических корпусов в Вашингтоне и Минске. В марте Белоруссия официально проинформировала американскую сторону об отмене ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске.

О пересмотре отношений двух стран — в материале “Ъ” «Минск пригрозил Москве американским послом».