ФК «Краснодар» настроен на реванш с греческим «Олимпиакосом»

Главный тренер ФК «Краснодар» Сергей Матвеев, отвечая на вопросы журналистов и болельщиков рассказал, что в ответном матче с греческим «Олимпиакосом» краснодарский клуб рассчитывает на реванш. «В этом нет ничего необычного. Бывало, что команды отыгрывались и после более крупного поражения», - сказал тренер «быков». По его словам, команда будет вынуждена пойти на определенные риски, чтобы одержать победу над греками.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, 21 августа в Пирее ФК «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Олимпиакоса» в первом матче раунда play-off футбольной Лиги чемпионов. Хозяева поля забили в ворота российского клуба четыре безответных мяча. Ответный матч состоится сегодня, 27 августа, на стадионе «Краснодар». Начало встречи – 22:00.

Для «Краснодара» отыгрываться уже не впервой. Так, в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов краснодарский клуб сенсационно победил португальский «Порту» — 3:2. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы даже с учетом домашнего поражения со счетом 0:1 выйти в раунд play-off.

Василий Хитрых