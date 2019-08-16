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Перед матчем мало кто верил, что «Краснодар» сможет взять реванш за домашнее поражение

«Краснодар» взял реванш у «Порту»

«Быки» разгромили португальский клуб на чужом поле со счетом 3:2

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Футбольный клуб «Краснодар» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сенсационно победил португальский клуб «Порту» — 3:2. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы даже с учетом домашнего поражения со счетом 0:1 выйти в раунд play-off, где соперником российского клуба будет греческий «Олимпиакос».

Начало этому безжалостному разгрому в первом тайме уже на 3-й минуте положил полузащитник Тонни де Вилена. Уже к 35-й минуте «Краснодар» вел со счетом 3:0. Первый гол»Порту» оказался на счету вышедшего на замену экс-спартаковца Зе Луиша. А затем отличился полузащитник Луис Диас. Ему удался плотный удар, который вратарь Матвей Сафонов, отразить не сумел.

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