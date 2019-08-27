Группа «Норебо»

Рыбопромышленный холдинг «Норебо» основан в 2007 году. Начинался с мурманской компании «Карат» и норвежской Ocean Trawlers, основанной партнерами Виталием Орловым, Магнусом Ротом и Александром Тугушевым. Ocean Trawlers поставляла российским рыбакам подержанные норвежские траулеры, а также выкупала у них улов. С момента основания холдинг потратил $600 млн на скупку российских рыболовецких предприятий, среди которых компания «Ролиз» семьи экс-главы Приморья Сергея Дарькина. Сегодня в «Норебо Холдинг», 100% акций которого принадлежат Виталию Орлову, входят 15 рыбодобывающих компаний на Северо-Западе и Дальнем Востоке. Компания является крупнейшим в России поставщиком и добытчиком белой рыбы (минтай, треска, пикша) в Атлантическом и Тихом океанах, ежегодно вылавливающим более 600 тыс. тонн рыбы. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году АО «Норебо Холдинг» получило выручку 5,87 млрд руб., чистая прибыль составила 5,48 млрд руб. «Норебо Холдинг» занимает 155-е место в рейтинге «200 крупнейших частных компаний России-2018» по версии Forbes.