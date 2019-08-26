КВЗ представит первый серийный вертолет Ми-38 на авиасалоне МАКС-2019

Казанский вертолетный завод (КВЗ) намерен представить на авиасалоне МАКС-2019 первый серийный вертолет Ми-38, говорится в сообщении холдинга «Вертолеты России».

В частности, Ми-38 будет показан с VIP-салоном, рассчитанным на 11 пассажиров. В базовой пассажирской комплектации вертолет вмещает до 30 человек. Дальность полета Ми-38 достигает 1,2 тыс. км.

Также КВЗ представит в статике легкий вертолет «Ансат», выполненный в стилистике бренда Aurus. Версия разработана при участии специалистов НАМИ.

Как писал "Ъ-Казань" ранее, на «Ансат» в стилистике бренда Aurus уже есть первый покупатель.

Напомним, КВЗ сократил 10% работников из-за отсутствия заказов.

"Ъ-Казань"